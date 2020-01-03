ABD'den Haşdi Şabi'ye füze saldırısı: İranlı komutan dahil 3 kişi öldü

Yerel medyadaki haberlere göre, Uluslararası Bağdat havalimanı'na üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Saldırıda havalimanındaki Haşdi Şabi konvoyu hedef alındı.

Konvoydakilerin İran'dan gelen iki üst düzey örgüt yöneticisini karşılamaya gittiği ortaya çıktı. Saldırda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'in öldüğü belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.

Öte yandan, Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkiler, Bağdat Havalimanı’nda iki hedefe hava saldırısı gerçekleştirdiklerini doğruladı.



Daha önce de birçok kez suikast girişimi düzenlenen Kasım Süleymani, Devrim Muhafızları'nın İran dışındaki kolunu yönetiyor. Süleymani’nin Suriye ve Irak'ta kilit rol oynadığı biliniyor.

HAŞDİ ŞABİ SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ



Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis.

Diğer taraftan saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin öldürüldüğü bildirildi.



Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.



Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.