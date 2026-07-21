ABD'den her şeyi değiştirecek adım: Hava taksileri ve süpersonik uçaklar yolda

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava taksileri ve süpersonik yolcu uçakları başta olmak üzere yeni nesil hava araçlarının ticari kullanıma daha hızlı sunulması için çalışmalarını hızlandırdı.

FAA Başkan Yardımcısı Chris Rocheleau, Reuters'a yaptığı açıklamada, kurumun sertifikasyon ve düzenleme süreçlerini yeni teknolojilere uygun hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

“YENİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYORUZ”

Rocheleau, düzenlemelerin sektörün önünü kesmemesi gerektiğini belirterek, "Standartların gereğinden fazla kuralcı olmasını istemiyoruz. Yeniliğe sektörün yön vermesine imkan tanımayı hedefliyoruz." dedi.

FAA'nın geçen yıl elektrikli dikey iniş ve kalkış yapabilen hava araçları (eVTOL) için başlattığı pilot programın da bu sürece katkı sağlayacağını ifade eden Rocheleau, program kapsamında 26 eyalette sekiz şirketten elde edilen verilerin sertifikasyon çalışmalarında kullanılacağını söyledi.

HAVA TAKSİLERİ ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA KULLANILACAK

Elektrikli hava taksileri geliştiren şirketler, araçlarını ticari kullanıma sunabilmek için gerekli onayları almaya çalışıyor.

Dikey iniş ve kalkış yapabilen bu hava araçlarının, yolcuları havaalanlarına ulaştırması veya şehir içinde kısa mesafeli ulaşım sağlaması hedefleniyor. Böylece yoğun trafik önemli ölçüde aşılabilecek.

SÜPERSONİK UÇUŞ YASAĞI KALDIRILABİLİR

Haziran ayında kara üzerinde süpersonik yolcu uçuşlarını yasaklayan 1973 tarihli düzenlemenin kaldırılması için gerekli iki düzenlemeden ilki yayınlandı.

Kurumun hazırlayacağı ikinci düzenleme ise kalkış, iniş ve süpersonik hızdaki uçuşlar sırasında kabul edilebilir gürültü sınırlarını belirleyecek.

Her iki düzenlemenin de 2027 yılının ortasına kadar tamamlanması hedefleniyor.

CONCORDE SONRASI YENİ DÖNEM

Süpersonik ticari yolcu taşımacılığı, Air France ve British Airways tarafından kullanılan Concorde uçaklarının 2003 yılında emekliye ayrılmasıyla sona ermişti.

Yeni düzenlemelerin tamamlanmasının ardından düzenleyici kurumların süpersonik yolcu uçaklarının sertifikasyon sürecini başlatması bekleniyor.