ABD'den Herson açıklaması: Olağanüstü bir zafer

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Herson'dan çekilmesinin ardından kent Ukrayna'nın kontrolüne geçti.

Konuyla ilgili ABD'den bir açıklama yapıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın kontrolü altındaki tek bölge başkenti olduğuna işaret etti.



Sullivan, "Ukraynalılar, olağanüstü bir zafer kazanmış gibi görünüyor. Bu oldukça dikkate değer bir şey” dedi.

"ODESA VE KARADENİZ HATTI DAHA GÜVENLİ"



Söz konusu gelişmelerin stratejik etkilerinin de olduğunu ifade eden Sullivan, "Rusları nehrin karşısına itmek, Odesa ve Karadeniz kıyı şeridi gibi yerlere yönelik uzun vadeli tehdidin eskisinden daha az olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

"Bu kesinlikle yolun sonu değil ama büyük bir an" ifadesini kullanan Sullivan, şunları kaydetti: "Bu başarı ABD ve müttefiklerimizin birlikteliğiyle desteklenen Ukraynalıların inanılmaz azmi ve becerisi sayesinde gerçekleşti."



HERSON'A UKRAYNA BAYRAĞI