ABD'den Hindistan'a füze sistemi ve top satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) Hindistan'a silah satışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tahmini değeri 45.7 milyon dolar olan Javelin Füze Sistemi ve tahmini maliyeti 47.1 milyon dolar olan GPS güdümlü Excalibur top mermileri ve ilgili ekipmanları satma kararı aldığı duyuruldu.

Kararın, ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendireceği vurgulanan açıklamada, füze sistemlerinin Hindistan'ın "mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma, iç savunmasını güçlendirme ve bölgesel tehditleri caydırma" kapasitesini artıracağı ifade edildi.

JAPONYA ONAYI

Öte yandan DSCA'dan yapılan başka bir yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Japonya'ya, tahmini maliyeti 82 milyon dolar olan mühimmat ve ilgili teçhizat satışını onayladığı da duyuruldu.

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu sürede kongreden herhangi bir itiraz gelmezse silah satışı gerçekleşmiş oluyor.