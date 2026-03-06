ABD'den Hindistan'a geçici Rus petrolü izni

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşı nedeniyle sıkıntıya giren küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına geçici olarak izin verdiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bessent, "Petrolün küresel piyasaya akmaya devam etmesini sağlamak amacıyla, Hazine Bakanlığı Hint rafinerilerinin Rus petrolü satın almasına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımlıyor." ifadesini kullandı.

Bessent, kasten kısa vadeli tasarlanan bu önlemin, yalnızca halihazırda denizde mahsur kalmış petrolü içeren işlemlere yetki vermesi dolayısıyla Rus hükümetine kayda değer bir mali fayda sağlamayacağına dikkat çekti. Hindistan'ın ABD'nin önemli bir ortağı olduğuna işaret eden Bessent, "Yeni Delhi'nin ABD petrolü alımlarını artırmasını bekliyoruz. Bu geçici önlem, İran'ın küresel enerjiyi rehin alma girişiminin yol açtığı baskıyı hafifletecektir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelmiş, petrol fiyatları yükselmişti.

ABD ile Hindistan, Rus petrolü nedeniyle büyük gerilim yaşamış, Trump Ağustos 2025'te Hindistan'a yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı. Trump, 2 Şubat'ta Hindistan ile yeni bir ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre, Hindistan'ın Rus petrol alımlarını durdurması ve ticaret engellerini azaltması karşılığında, ABD'nin Hint mallarına uyguladığı gümrük vergileri yüzde 50'den yüzde 18'e düşürüldü.