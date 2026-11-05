ABD'den Hintli ve Türk şirketlere İran yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, İran hükümetine destek sağladıkları gerekçesiyle Hindistan ve Türkiye merkezli şirketler ile şahıslara yönelik yeni yaptırım kararları aldı.

Washington yönetimi, Tahran yönetimine arka çıkan tüm aktörlerin hedef alınmayı sürdüreceğini duyurdu.

Alınan kararların, Donald Trump yönetiminin İran'ın ABD ve İsrail ile yürüttüğü savaşı finanse etmek amacıyla petrol satmasını engellemeyi hedefleyen "Ekonomik Parya Operasyonu" (Operation Economic Outcast) kapsamında hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklanan yeni yaptırımlar, Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kazandığı ara seçimlerin hemen ertesinde geldi.

Seçmenlerin İran savaşına ve bu savaşın ABD'deki enflasyonu körüklemesine yönelik tepkilerini sandıkta gösterdiği süreçte Hazine Bakanlığı, geçen hafta uyguladığı adımların İran ekonomisini çökerttiğini, riyalin tarihi dip seviyelere gerilediğini ve ülke içi enflasyonun yüzde 90 civarına fırladığını açıklamıştı.

HİNDİSTAN MERKEZLİ ŞİRKET HEDEF ALINDI

Hazine Bakanlığı, son adımların Hindistan merkezli Suniel Kumar Sharma, eşi Jaspreet Preeti Shahid, çiftin iki işletmesini yöneten diğer iki Hindistan vatandaşı ve Sharma ile bağlantılı dokuz ayrı kuruluşu kapsayan "geniş bir suç şebekesini" hedef aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kurdukları düzenekler, İran ordusu ve ona bağlı vekil unsurlar adına faaliyet yürüten gemiler de dahil olmak üzere, İran petrolü taşıyan yaptırım altındaki gemilere sahte bayraklar ve sertifikalar sağladı" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, sahte bayrak ve belgelerin yasa dışı faaliyet yürüten gemilerin uluslararası güvenlik ve çevre düzenlemelerinden kaçmasına imkan tanıdığına dikkat çekti.

Tazminat sigortası bulunmayan bu tip gemilerin, kara sularında seyrettikleri ülkelerin ekonomilerine milyarlarca dolarlık zarar verme potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Chandigarh merkezli Sharma ve Shahid çiftinin Guyana, Esvatini ve Laos gibi ülkeleri hileli şekilde temsil ettiklerini öne sürerek bayrak ve tescil belgeleri düzenlediklerini belirtti.

Şebekenin web alan adları satın alarak bu ülkeler adına bayrak tahsisi, gemi adamı eğitimi, sertifikalandırma ve gemi klaslama hizmetleri sunduğunu iddia eden internet siteleri kurduğu, Hindistan merkezli paravan şirketler üzerinden sahte sicil kayıtları oluşturduğu aktarıldı.

OFAC ayrıca denizcilik sektörüne yönelik yeni bir uyarı yayımlayarak sahte bayraklı gemilerle işlem yapmanın getirdiği yaptırım risklerine dikkati çekti.