ABD'den Hizbullah üyelerine yaptırım

İsrail'in Lübnan'a saldırı düzenlemesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını açıkladı.



Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ı, "yasa dışı fonları aklamak için döviz bürolarını ve nakit ekonomisini sömürmekten" sorumlu tutarak, örgütün terör finansmanını meşru ticaretle harmanlayarak Lübnan'ın finansal sisteminin bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.

ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların Lübnan direniş grubunun "silahsızlandırılmasını desteklemek" amacıyla uygulandığı belirtildi. Ofisin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün, ocak ayından bu yana, çoğunlukla döviz büroları aracılığıyla Hizbullah'a 1 milyar dolardan fazla para aktardığı iddia edildi.