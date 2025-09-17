ABD'den Hollanda'ya füze sistemi satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hollanda'ya gelişmiş orta menzilli füze sistemleri olası satışını onayladı.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan açıklamada, kuzeybatı Avrupa ülkesi 'ya yönelik yeni askeri satış duyuruldu.

Buna göre, Hollanda'ya yönelik AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli sistemleri ile bağlı teçhizatın satışı onaylanarak, gerekli sertifikasyon Kongre'sine sunuldu.

Tahmini maliyetin 570 milyon dolar olacağı kaydedilen satışta, ana yüklenici çok uluslu havacılık ve savunma üreticisi RTX Corporation olacak.

Açıklamada, "Satış, Hollanda'nın modern ve yetenekli hava-hava mühimmatlarına sahip olmasını sağlayıp, mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitelerini artıracak." ifadesi kullanıldı.

