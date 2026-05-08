ABD'den Hürmüz Boğazı'nda İran tankerlerine saldırı
08.05.2026 13:12
Son Güncelleme: 08.05.2026 17:40
ABD güçleri ablukayı delmeye çalışan iki tankeri daha etkisiz hale getirdi. ABD, İran'dan anlaşmayla ilgili yanıt beklediğini duyurdu. İran "Hala değerlendiriyoruz." dedi.
Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi.
ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukayı delmeye çalışan iki geminin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ABD, 6 Mayıs'tan bu yana ablukayı delmeye çalışan toplam 3 İran bayraklı petrol tankerini engellemiş oldu.
Fars haber ajansı, son bir saat içinde İran Silahlı Kuvvetleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan gemileri arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.
İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYDU
İranlı Tasnim ajansı, İran'ın “Ocean Koi” adlı Barbados bandıralı petrol teknesine el koyduğunu duyurdu. İran basını, el koyma nedeninin “İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası” olduğunu öne sürdü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yükselen tansiyona dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Diplomatik bir çözüm masada olduğu her seferde ABD düşüncesizce bir askeri macerayı seçiyor. İranlılar asla baskıya boyun eğmez.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin İranlı tankerlere karşı hareketlerini ateşkes ihlali olarak kınarken Bakan Arakçi, İran'ın füze envanterinin ve fırlatma kapasitesinin arttığını söyledi.
Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan atılan 3 balistik füze ve 3 dron ile hedef alındığını, 3 kişinin yaralandığını aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yaşanan gelişmelere dair konuştu. Olası anlaşmaya dair İran'dan yanıt beklediklerini söyleyen Rubio, henüz yanıt alınmadığını belirtti, “Umarım bu bizi ciddi bir müzakere sürecine sokar." diye konuştu. Amerikan Dışişleri Bakanı, 7 Mayıs'ta yaşanan çatışmaların “Destansı Öfke Operasyonu”ndan ayrı olduğunu savundu, “Eğer ABD'ye ateş açılmışsa, cevap veririz.” dedi.
İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın ABD'nin teklifine verilecek yanıtı hala değerlendirdiğini söyledi.
İran'ın Mehr Haber Ajansı da 7 Mayıs gecesi yaşanan çatışmalarda vurulan bir İran gemisinin 10 mürettebatının yaralandığı, 5 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, 8 Mayıs günü 70'ten fazla tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının abluka kapsamında engellendiğini açıkladı.
CENTCOM, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu ticari gemiler, tahmini 13 milyar doların üzerinde değere sahip 166 milyon varilden fazla İran petrolü taşıma kapasitesine sahip" ifadeleri kullanıldı.
Amerikan Fox News kanalından bir muhabir, ABD ordusunun bugün daha fazla hava saldırısı düzenlediğini ve İran'a uygulanan ablukayı kırmaya çalışan birkaç boş tankerin vurulduğunu öne sürdü.
Ayrıca Reuters, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı ancak sesin nedenini henüz bilinmiyor.
Hürmüz'de bekleyen gemiler
7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece Körfez'de silahlar yeniden konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya rağmen ateşkesin hala devam ettiğini söyledi. Trump, Truth Social'da "Üç adet Amerikan destroyeri, ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçti. Üç destroyere de zarar verilmedi, ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." diye yazdı. Trump daha sonra "Bugün bizimle dalga geçtiler. Onları havaya uçurduk," diye konuştu.
Gerginliğin yine bir diyalog sürecinde çıkması dikkat çekerken ABD ve İran arasında tek sayfalık bir mutabakat metninde anlaşılmaya yakın olunduğu belirtilmişti.
İran'ın en üst düzey ortak askeri komutanlığı, ABD güçlerinin bir İran petrol tankerini ve başka bir gemiyi hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndaki sivil bölgelere ve yakın kıyı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi. İran'ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü, İran saldırılarının "önemli hasara" yol açtığını söylerken, ABD Merkez Komutanlığı hiçbir varlığının vurulmadığını belirtti.