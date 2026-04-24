ABD'den Hürmüz'de savaş hazırlığı. Üçüncü uçak gemisi de bölgede

Amerikan ordusunun, İran ile sağlanan ateşkesin çökme ihtimaline karşı Hürmüz Boğazı 'nda yoğunlaşacak yeni saldırı planları hazırladığı öne sürülüyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM da USS George H.W. Bush uçak gemisinin, komutanlığın görev sahasına ulaştığını duyurdu.

Amerikan kanalı CNN'e göre ordu, Hürmüz'ü zorla açmak için "dinamik hedefleme" planlarını güncelledi. Bu stratejiye göre ABD güçleri, İran’ın çok sayıdaki hızlı saldırı botunu, mayın gemilerini ve kıyı mağaralarına gizlenmiş füze rampalarını hedefleyecek. Bu yeni harekat planı, savaşın ilk ayındaki stratejiden köklü bir sapmayı temsil ediyor. Bombardımanın ilk aşamasında İran’ın iç kesimlerindeki hedeflere odaklanan ABD, artık gücünü Hürmüz Boğazı ve Körfezdeki asimetrik unsurlara karşı yoğunlaştıracak.



SİVİL ALTYAPI VE DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI HEDEFTE

Seçenekler arasında İran’ı anlaşmaya zorlamak için sivil altyapının ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi gibi şahin kanattaki isimlerin doğrudan hedef alınması da yer alıyor.



İSRAİL ABD'DEN YEŞİL IŞIK BEKLNİYOR

İsrail de saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya mesajında, ABD'nin onay vermesini beklediklerini söyledi.

Katz, "Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak ve kilit enerji tesislerini havaya uçurup ekonomik altyapıyı ezerek İran'ı Taş Devri'ne geri döndürmek için ABD'den yeşil ışık bekliyoruz." dedi.



ÜÇÜNCÜ SAVAŞ GEMİSİ DE BÖLGEDE

Bölgedeki Amerikan askeri yığınağı da büyüyor. USS George H.W. Bush uçak gemisi ve beraberindeki zırhlıların Hint Okyanusuna vardı. Böylece ABD'nin bölgedeki uçak gemisi sayısı üçe yükseldi. Amerikan ordusu ayrıca Hürmüz'deki ablukanın başlamasından bu yana Boğaza girişini engellediği gemilerin sayısının 30'u geçtiğini duyurmuştu.



TRUMP'TAN HÜRMÜZ'DE VUR EMRİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden Hürmüz ile ilgili mesaj verdi. Trump, ABD Donanması'na boğazdaki mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulup imha edilmesi emrini verdiğini söyledi. Trump, ABD'nin Hürmüz'de mayın temizliği yaptığını söyledi.

Trump, Hürmüz mesajından kısa süre sonra yine bir Truth mesajı paylaşarak "İran'ın, liderlerinin kim olduğunu anlamakta zorlandıklarını" söyledi. ABD Başkanı, “Gerçekten bilmiyorlar. Savaşta kötü yenilgiler alan ”sertlik yanlıları" ile ılımlı olmayan ama saygı kazanan ılımlılar arasındaki iç çekişme çılgınlık!" ifadelerini kullandı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tüm kontrolünü aldığını söyleyen Trump, “İran bir anlaşma yapana kadar boğazın ”sıkıca kapatıldığını" söyledi.

Alman Donanması'nın da olası bir Hürmüz mayın temizliği operasyonu için hazırlık yaptığı belirtildi.