ABD'den Husilere destek veren iki şirkete yaptırım

ABD'de Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli iki şirkete, Husilere finansal destek veren Said al Jamal'in ağı adına İran mallarını naklettikleri gerekçesiyle yaptırım uyguladı.



ABD Hazine Bakanlığından, OFAC'ın yaptırım uyguladığı şirketlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Husilere finansal destek veren Said al Jamal'in ağı adına İran mallarını naklettikleri" gerekçesiyle Hong Kong'un "Cielo Maritime" şirketi ile BAE'nin "Global Tech Marine Services" şirketine yaptırım uygulandığı belirtildi.



Said al Jamal'in, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücünü finansal açıdan desteklediği kaydedilen açıklamada, "ABD, Husileri finanse eden ve saldırılarını kolaylaştıran yasa dışı İran finans ağlarına karşı harekete geçmeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.



Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin sahibi olduğu; elde edilen gelirin Husi saldırılarını desteklemek için kullanıldığı gerekçesiyle 4 geminin faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.



Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2023'te Yemen'deki Husilere destek sağlayan ve isimleri belirtilmeyen bir kişi ve üç kuruluşu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.