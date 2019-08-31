ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Suriye’nin İdlib bölgesindeki El Kaide hedefine hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
Açıklamayı CENTCOM sözcüsü yarbay Earl Brown yaptı.
Sözcü, “Bu operasyon ABD vatandaşlarını, ortaklarımızı ve masum sivilleri tehdit eden saldırılardan sorumlu El Kaide liderlerini hedef aldı” dedi.
Suriye medyasında saldırının hedefinde El Kaide bağlantılı bir örgütün karargahının olduğu ve saldırı anında karargahta aralarında liderlerin de olduğu 40’tan fazla örgüt üyesinin olduğu belirtildi.