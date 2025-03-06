Trump, Zelenski'yi gözden çıkarttı: İngiltere'ye istihbarat yasağı!

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Washington, İngiltere'nin ABD kaynaklı istihbaratı Ukrayna ile paylaşmasını yasakladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Kiev'e yönelik Amerikan askeri yardımlarını dondurma kararı, Ukrayna'nın iki-üç ay gibi kısa bir sürede silahsız kalabileceği uyarılarını beraberinde getirdi.

AÇIKÇA YASAKLAYAN BİR EMİR ALINDI



Füzeler ve mühimmatın yanı sıra, İngiltere'nin tüm istihbarat teşkilatları ve askeri kuruluşları, ABD tarafından ele geçirilen istihbaratın paylaşılmasını açıkça yasaklayan bir emir de aldı.



Savaşın üç yıl önce başlamasından bu yana İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi diğer Batılı güvenlik ortakları istihbarat bilgilerini Ukrayna ile paylaştı.

"UKRAYNA'YA YAYIMLANABİLİR" İFADESİ KALDIRILDI



Daily Mail'in haberine göre, ABD hükümeti bir sonraki duyuruya kadar en üst düzey güvenlik sınıflandırmasını kaldırdı. 'Rel UKR' ('Ukrayna'ya Yayımlanabilir' ifadesinin kısaltması) ifadesinin kaldırıldığı emirler teşkilatlara ulaştı.



Bunun Kiev'in Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunma kabiliyetini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

"ABD SIKI BİR ŞEKİLDE KONTROL EDECEK"



İngiliz askeri istihbarat uzmanı Phil Ingram, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "ABD'nin müttefiklerinin Ukrayna ile ABD kaynaklı istihbarat paylaşımını durdurması yönündeki talimatı beklediğim bir şeydi. ABD, Kiev'deki ajansları aracılığıyla Ukrayna'ya istihbaratının dağıtımını sıkı bir şekilde kontrol edecek." dedi.



Bu adım, ABD'nin Kiev'e askeri yardımları durdurduğunu doğrulamasının ardından, iki müttefik arasındaki anlaşmazlık derinleşirken geldi.

ZELENSKİ ZEYTİN DALI UZATMIŞTI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da yaşanan büyük tartışmanın ardından ABD'li mevkidaşı Donald Trump'a zeytin dalı uzatmıştı.



Üst düzey bir Ukraynalı yetkili Financial Times'a, mühimmat tükenmeden önce iki vey aüç ayları kaldığını ondan sonra durumun çok zorlaşacağını söyledi.



Ukraynalı yetkili, "Tam bir çöküş olmayacak ama bazı bölgelerden daha hızlı çekilmek zorunda kalacağız" ifadeleirni kullandı.