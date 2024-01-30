ABD'den İran açıklaması: Çok katmanlı ve aşamalar halinde karşılık verilecek

Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısının yankıları sürerken, ABD'den peş peşe yeni açıklamalar geldi.



Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Ürdün-Suriye sınırındaki ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardı.



Singh, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin isimlerini William Jerome Rivers (46), Kennedy Ladon Sanders (24) ve Breonna Alexsondria Moffett (23) olarak açıklayarak, yaralı sayısının ise 40’ı geçtiğini belirtti.



Yaralı sayısının özellikle "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle artabileceğine işaret eden Singh, saldırıda askerlerin konteyner barınaklarının isabet aldığı bilgisini paylaştı.



"KESİNLİKLE ONLARI (İRAN’I) SORUMLU TUTACAĞIZ"



Singh, saldırının arkasında İran’ın bulunduğunu bildiklerini tekrarlayarak, İran’ın ABD üslerine saldıran grupları silah ve ekipman ile desteklediğini savundu ve "Kesinlikle onları (İran’ı) sorumlu tutacağız." dedi.



İran’ın söz konusu grupları yönlendirmesi konusundaki bir soruya ise Singh, "Bu saldırıyı İran'daki liderlerin yönetip yönetmediğine dair istihbarat değerlendirmesi açısından paylaşacak daha fazla şeyim yok." şeklinde cevap verdi.



Singh, bölgede çatışmaların arttığını görmek istemediklerini ancak, son saldırının "kesinlikle tırmandırıcı" olduğunu vurgulayarak, "Biz kesinlikle bir savaş aramıyoruz ve açıkçası İran'ın da ABD ile savaşa girmek istediğini görmüyoruz." diye konuştu.



Bölgedeki ABD güçlerine yönelik 17 Ekim 2023’ten bu yana toplam 165 saldırı gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Singh, bunların 66’sının Irak’ta, 98’inin Suriye’de ve en sonuncusunun da Ürdün’de olduğunu kaydetti.



Singh, bölgedeki Husilerin ve İran destekli grupların "yeteneklerini azaltmada ve belirli saldırıları gerçekleştirmelerini sekteye uğratmada etkili olduklarına inandıklarını" belirterek, “Ama gerçek şu ki dün maalesef başarılı oldular ve üç askerimizi öldürdüler. İşte bu trajedi.” ifadesini kullandı.



ABD YÖNETİMİ: İRAN'LA SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ



Beyaz Saray'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduğunu vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz." ifadesini kullandı.



Bölgede tansiyonu ve gerilimi artırma amacında olmadıklarını kaydeden Kirby, hafta sonu gerçekleşen saldırının ise tansiyon artırıcı bir saldırı olduğunu ve karşılık vermeleri gerektiğini belirtti.



Kirby, saldırıya ne şekilde karşılık verecekleri ve bunları yeri ve zamanı konusunda ise tüm detayların kendi uhdelerinde olduğunu, gerçekleştiğinde herkesin bunu göreceğini dile getirdi.