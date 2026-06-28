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ABD'den İran yeni hava saldırısı

28.06.2026 00:49

ABD'den İran yeni hava saldırısı
NTV
NTV - Haber Merkezi
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ABD'nin İran'a yeni saldırılar gerçekleştirdiği duyuruldu. İran medyası, Sirik kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. 

İran medyası Keşm Adası ve Sirik kenti yakınlarından patlamalar olduğunu doğruladı. Keşm adasında bir yeşleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duruldu. 