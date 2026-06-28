ABD'den İran yeni hava saldırısı

ABD Merkez Komutanlığı, İran 'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.



İran medyası Keşm Adası ve Sirik kenti yakınlarından patlamalar olduğunu doğruladı. Keşm adasında bir yeşleşkeye, Sirik'te ise bir telekomünikasyon kulesine mühimmat isabet ettiği duruldu.