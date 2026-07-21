ABD'den İran'a 11. saldırı dalgası. Tahran'da hava savunma sistemleri aktif

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Saldırılar, İran 'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.



İran'ın başkenti Tahran'da savunma sistemleri aktif hale geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama olduğunu duyurdu.



TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

Trump, Beyaz Saray’da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Natanz yakınlarındaki yer altı kompleksi hakkında konuşan Trump, “O bölgeyi çok yakında ve çok ağır biçimde vuracağız.” dedi.

Normal şartlarda askeri hedefleri önceden açıklamayacağını belirten Trump, “Ancak bununla ilgili yapabilecekleri hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.

“İRAN’LA İŞİMİZ BİTMEDİ”

İran’ın mevcut saldırılarda büyük ölçüde zarar gördüğünü savunan Trump, ülkenin yeniden toparlanmasının 20 yıldan fazla sürebileceğini öne sürdü.

Trump, “Şu anda çekilsek bile İran’ın yeniden inşa edilmesi 20-25 yıl sürer. Ancak işimiz kesinlikle bitmedi. Şu anda ayrılmıyoruz.” diye konuştu.

DAĞIN DERİNLİKLERİNDEKİ KOMPLEKS

Kazma Dağı, İran’ın ağır hasar gören Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin yakınında bulunuyor. Batılı istihbarat kuruluşları, dağın derinliklerine inşa edilen ve son derece korunaklı olduğu belirtilen komplekste İran’ın resmen bildirmediği bir uranyum zenginleştirme tesisi kurduğundan şüpheleniyor.

Uzmanlar, kompleksin derinliği ve güçlendirilmiş yapısı nedeniyle ABD’nin en güçlü sığınak delici bombalarının bile erişim kapasitesinin dışında olabileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan ABD ile İran arasındaki savaşın yeniden başlamasının üzerinden iki hafta geçerken Tahran yönetimi, salı günü Ortadoğu’daki saldırılarını artırdı. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn İran saldırılarının hedefi oldu.

İRAN'DAN CEVAP

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıkladı.

Bildiride, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceği ve ABD’nin müttefikleri ile yine ABD’nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Kuveyt ordusu, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Ayrıca Irak'ta Erbil Havalimanı da İHA'lar nedeniyle kısa süre uçuşa kapatıldı.