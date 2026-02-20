ABD’den İran’a "15 gün" mesajı. Bölgedeki askeri yığınak büyüyor

UÇAK GEMİLERİ VE DENİZ GÜCÜ

ABD Donanması’na göre bölgede en az bir uçak gemisi ve sekiz destroyer dahil olmak üzere bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Üç kıyı muharebe gemisi de konuşlandırıldı.

ABD’nin en yeni ve en büyük uçak gemisi USS Gerald R Ford ile üç destroyerin de Ortadoğu’ya doğru yolda olduğu bildirildi. Financial Times’ın uydu görüntüleri analizine göre USS Abraham Lincoln, Umman açıklarında tespit edildi.

Her iki uçak gemisinde de binlerce asker ve onlarca savaş uçağı bulunuyor.

Trump, gerekirse ABD-İngiltere ortak üssü Diego Garcia’yı da kullanabileceğini söyledi. Ancak Londra’nın bu seçeneğe mesafeli olduğu belirtiliyor.

SINIRLI SÜRE, YÜKSEK MALİYET

Uzmanlar, bu çapta bir askeri yığınağın süresiz sürdürülemeyeceğine dikkat çekiyor. Wasser’a göre, Karayipler’deki son konuşlandırma ABD’ye yaklaşık 3 milyar dolara mal oldu.

Eski Pentagon yetkilisi Mark Cancian, olası bir harekat için geri sayımın, Gerald R Ford’un operasyon pozisyonuna geçmesiyle başlayabileceğini söyledi. Ancak geminin yedi aydır görevde olması ve Pasifik’te Çin donanmasına karşı ABD uçak gemisi bulunmaması da Washington üzerinde baskı yaratıyor.