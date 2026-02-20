ABD’den İran’a "15 gün" mesajı. Bölgedeki askeri yığınak büyüyor
20.02.2026 13:05
ABD'nin ORtadoğu'daki askeri yığınağının hava gücü açısından Irak Savaşı öncesindeki tabloyu andırdığı değerlendiriliyor.
ABD Başkanı Trump, İran’a anlaşma için “en fazla 15 gün” süre tanırken, Washington’un Ortadoğu’daki askeri yığınağı büyüyor. Konuşlandırılan güç, haftalar sürebilecek bir hava harekatını destekleyecek ölçekte.
ABD’nin Ortadoğu’daki askeri hareketliliği, eski Pentagon yetkilileri ve güvenlik uzmanları tarafından “son derece önemli ve olağanüstü hızlı” olarak tanımlanıyor.
Askeri strateji uzmanı Becca Wasser, özellikle hava gücü açısından yapılan yığınağın 2003 Irak Savaşı öncesindeki tabloyu andırdığını söyledi.
“YA ANLAŞMA OLACAK YA DA ONLAR İÇİN TALİHSİZ OLACAK"
Eski Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul ise son dönemde Karayipler’de gerçekleştirilen ABD yığınağından “kesinlikle daha büyük” olduğunu belirterek, Trump yönetiminin mevcut krizde “somut bir sonuç” göstermek istediğini ifade etti.
Trump, olası bir askeri müdahalenin “travmatik” olacağını ve Haziran ayında İran’ın üç nükleer tesisine düzenlenen saldırılardan daha ağır sonuçlar doğurabileceğini söyleyerek, “Ya bir anlaşma olacak ya da onlar için talihsiz olacak.” dedi.
SALDIRININ SONUÇLARI NE OLUR?
The Wall Street Journal gazetesin'e göre olası Amerikan saldırısının ilk dalgasında askeri ve hükümet yapıları hedef alınacak. Ancak Tahran yönetimi askeri misillemeyi tercih ederse bu kez rejimi devirecek daha yıkıcı saldırılar düzenlenecek.
Ancak üst düzey Amerikalı yetkililer, saldırının İran'ı müzakere masasından uzaklaştıracağı yönünde de uyarıyor.
Tahran'ın olası bir saldırıya vereceği yanıtın bölgesel aktörleri geniş çaplı bir savaşa sürükleme riski de bulunuyor.
HAVA KÖPRÜSÜ VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ
Son günlerde onlarca yakıt ikmal ve nakliye uçağı Atlantik’i geçerek bölgeye yakın noktalara konuşlandı. Flightradar24 verilerine göre üç gün içinde 39 tanker uçak ve 29 ağır nakliye uçağı Avrupa'ya yönlendirildi.
Uzmanlara göre erken uyarı ve kontrol uçakları da dahil olmak üzere “kilit destek unsurlarının” bölgeye yerleştirilmesi, bunun “ciddi bir askeri hazırlık” olduğunu gösteriyor.
Bölgedeki her iki uçak gemisinde de binlerce asker ve onlarca savaş uçağı bulunuyor.
UÇAK GEMİLERİ VE DENİZ GÜCÜ
ABD Donanması’na göre bölgede en az bir uçak gemisi ve sekiz destroyer dahil olmak üzere bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Üç kıyı muharebe gemisi de konuşlandırıldı.
ABD’nin en yeni ve en büyük uçak gemisi USS Gerald R Ford ile üç destroyerin de Ortadoğu’ya doğru yolda olduğu bildirildi. Financial Times’ın uydu görüntüleri analizine göre USS Abraham Lincoln, Umman açıklarında tespit edildi.
Her iki uçak gemisinde de binlerce asker ve onlarca savaş uçağı bulunuyor.
Trump, gerekirse ABD-İngiltere ortak üssü Diego Garcia’yı da kullanabileceğini söyledi. Ancak Londra’nın bu seçeneğe mesafeli olduğu belirtiliyor.
SINIRLI SÜRE, YÜKSEK MALİYET
Uzmanlar, bu çapta bir askeri yığınağın süresiz sürdürülemeyeceğine dikkat çekiyor. Wasser’a göre, Karayipler’deki son konuşlandırma ABD’ye yaklaşık 3 milyar dolara mal oldu.
Eski Pentagon yetkilisi Mark Cancian, olası bir harekat için geri sayımın, Gerald R Ford’un operasyon pozisyonuna geçmesiyle başlayabileceğini söyledi. Ancak geminin yedi aydır görevde olması ve Pasifik’te Çin donanmasına karşı ABD uçak gemisi bulunmaması da Washington üzerinde baskı yaratıyor.
İran Devrim Muhafızları bu hafta Hürmüz Boğazı’nda tatbikat düzenledi.
DİPLOMASİ SÜRERKEN GERİLİM TIRMANIYOR
Askeri yığınak sürerken ABD ve İranlı yetkililer Cenevre’de dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar “ilerleme” kaydedildiğini söylese de temel konularda ciddi görüş ayrılıklarının devam ettiği belirtildi.
Bu ay ABD güçleri, Abraham Lincoln’e yaklaşan bir Shahed insansız hava aracını düşürdü. Aynı gün İran Devrim Muhafızları’nın ABD bayraklı bir tankere müdahale tehdidinde bulunduğu ve bir ABD destroyerinin karşılık verdiği bildirildi.
İRAN NASIL KARŞILIK VERECEK?
İran’da ise daha geniş çaplı bir saldırı ihtimali konuşuluyor. 2024’te İsrail saldırısına uğrayan Parchin askeri kompleksinde uydu görüntülerine göre çatı ve beton güçlendirme çalışmaları yapıldı.
ABD’nin geçen yıl bombaladığı Natanz ve Isfahan nükleer tesislerinde de yeniden inşa faaliyetlerinin sürdüğü tespit edildi.
İran dini lideri Ali Hamaney, " Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır." tehdidinde bulunmuştu.
İran Devrim Muhafızları bu hafta Hürmüz Boğazı’nda tatbikat düzenledi. Ardından İran ve Rusya güney sularda ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi. İran’daki muhafazakar Quds haber sitesi, tatbikatların “düşmanın psikolojik savaşını boşa çıkaracağını” yazdı.