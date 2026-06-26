ABD'den İran'a hava saldırısı. "Ticari gemi saldırısına karşılık verdik"

ABD ordusu, "dün Hürmüz Boğazı 'ndan geçen ticari gemiye düzenlenen saldırıya yanıt olarak" İran 'a hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, “ABD uçakları, İran'ın füze ve İHA depolama tesisleri ile kıyı radar üslerini vurdu.” denildi.



ABD kuvvetlerinin Boğaz'dan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamaya devam ettiği belirtildi.

İran medyası ise Sirik çevresinde patlama sesleri duyulduğu, bir iskeleye mühimmat isabet ettiğini açıkladı.

TRUMP: BUNU YAPMAMALIYDILAR

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te dini özgürlüklerle ilgili düzenlediği bir basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerini 4 adet dronla hedef aldığını kaydederek, "Bunu yapmamalıydılar, dün (gemiye) ateş açtıkları gerçeği hoşuma gitmedi." diye konuştu.

İran'ın bu eyleminin ateşkesin ihlali anlamına geldiğine işaret eden Trump, "Buna bir karşılık verecek misiniz?" sorusuna, "Yakında bunu göreceksiniz." yanıtını verdi.

Gemiye atılan dört dronun üçünü düşürdüklerini ve bir dronun ise isabet ettiğini söyleyen ABD Başkanı, geminin ufak bir hasar almasına rağmen yoluna devam ettiğini belirtti.

47 yıldır hiçbir ABD başkanının yapmadığını yaptığını ifade eden Trump, İranlılar için, "Onlar biraz farklılar." dedi.

İRAN'I “ATEŞKESİ İHLAL ETMEKLE” SUÇLADI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.

Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.