ABD'den İran'a misilleme uyarısı: "Yeni hükümet için yıkıcı olur"

Wall Street Journal'ın ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti İran'ı, İsrail'e karşı büyük bir misilleme saldırısı başlatması halinde yeni seçilmiş hükümeti ve ekonomisinin yıkıcı bir darbe alabileceği konusunda uyardı. Biden yönetimi, Gazze'de ateşkes umutlarını canlandırmaya çalışırken, bölgede gerginliği tırmandıracak askeri eylemlere engel olmaya çalışıyor.

ABD'den İran'a misilleme uyarısı: "Yeni hükümet için yıkıcı olur"
İsrail'e misilleme hazırlığı: İran mı Hizbullah mı önce saldıracak?

İsrail'e misilleme hazırlığı: İran mı Hizbullah mı önce saldıracak?

Haberi Görüntüle

'nin, 'e karşı büyük bir saldırı düzenlemesi halinde yeni seçilen hükümetinin ve ekonomisinin yıkıcı bir darbe alabileceği konusunda 'ı uyardığı öne sürüldü.

Konu hakkında konuşan yetkili, uyarının hem doğrudan hem de aracılar aracılığıyla iletildiğini söyledi.

"YENİ HÜKÜMET VE EKONOMİ İÇİN TEHLİKELİ"

Yetkili, "ABD, İran'a, İsrail'e karşı bir misilleme saldırısı düzenlemeleri halinde büyük bir gerilimin tırmanması riskinin son derece yüksek olduğu yönünde net bir mesaj gönderdi" ifadelerini kullandı.

ABD hükümeti, Tahran'a ayrıca "eğer bu yola girerse İran ekonomisi ve yeni seçilen hükümetin istikrarı açısından ciddi sonuçlar doğabileceği" uyarısında bulundu.

Biden yönetimi, 'de ateşkes umutlarını canlandırmaya çalışırken, bir yandan tarafları bölgede gerginliği tırmandıracak askeri eylemlerden caydırmak için yoğun çabalar yürütüyor.

TEHDİT Mİ UYARI MI?

Yetkililer, ABD'nin Tahran'a gönderdiği mesajın, İran'a karşı ABD'nin askeri müdahalede bulunacağına dair bir tehdit değil, İsrail'den sert bir askeri yanıt gelmesi riskine dair bir uyarı olduğunu belirtti.

Ancak ABD, nisan ayındaki saldırıda yaptığı gibi İsrail'i savunmak için güç kullanmaya hazır olduğunu da açıkça belirtti.

Geçtiğimiz hafta yemin eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian'ın Batı ile diyaloğu yenilemeye açık olduğu düşünülüyor. Ancak temel politika uzun süredir İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından belirleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

DÜNYA HABERLERİ

Taylor Swift konserine saldırı iddiası: Bir Irak vatandaşı gözaltına alındı

Taylor Swift konserine saldırı iddiası: Bir Irak vatandaşı gözaltına alındı

İsrail ordusu, bir kez daha Han Yunus'a operasyon başlattı

İsrail ordusu, bir kez daha Han Yunus'a operasyon başlattı

İspanya polisinin aradığı Katalan ayrılıkçı lider Puigdemont, Belçika'ya döndü

İspanya polisinin aradığı Katalan ayrılıkçı lider Puigdemont, Belçika'ya döndü

İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor

İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: İki kişi öldü

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: İki kişi öldü

Zelenski: Rusya topraklarımıza getirdiği savaşı kendisi de hissetmeli

Zelenski: Rusya topraklarımıza getirdiği savaşı kendisi de hissetmeli

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...