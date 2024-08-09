ABD'den İran'a misilleme uyarısı: "Yeni hükümet için yıkıcı olur"

ABD'nin, İsrail'e karşı büyük bir saldırı düzenlemesi halinde yeni seçilen hükümetinin ve ekonomisinin yıkıcı bir darbe alabileceği konusunda İran'ı uyardığı öne sürüldü.



Konu hakkında konuşan yetkili, uyarının hem doğrudan hem de aracılar aracılığıyla iletildiğini söyledi.

"YENİ HÜKÜMET VE EKONOMİ İÇİN TEHLİKELİ"



Yetkili, "ABD, İran'a, İsrail'e karşı bir misilleme saldırısı düzenlemeleri halinde büyük bir gerilimin tırmanması riskinin son derece yüksek olduğu yönünde net bir mesaj gönderdi" ifadelerini kullandı.



ABD hükümeti, Tahran'a ayrıca "eğer bu yola girerse İran ekonomisi ve yeni seçilen hükümetin istikrarı açısından ciddi sonuçlar doğabileceği" uyarısında bulundu.



Biden yönetimi, Gazze'de ateşkes umutlarını canlandırmaya çalışırken, bir yandan tarafları bölgede gerginliği tırmandıracak askeri eylemlerden caydırmak için yoğun çabalar yürütüyor.

TEHDİT Mİ UYARI MI?



Yetkililer, ABD'nin Tahran'a gönderdiği mesajın, İran'a karşı ABD'nin askeri müdahalede bulunacağına dair bir tehdit değil, İsrail'den sert bir askeri yanıt gelmesi riskine dair bir uyarı olduğunu belirtti.



Ancak ABD, nisan ayındaki saldırıda yaptığı gibi İsrail'i savunmak için güç kullanmaya hazır olduğunu da açıkça belirtti.



Geçtiğimiz hafta yemin eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian'ın Batı ile diyaloğu yenilemeye açık olduğu düşünülüyor. Ancak temel politika uzun süredir İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından belirleniyor.