Amerika Birleşik Devletleri yeni "Terörle Mücadele Ulusal Stratejisi"ni açıkladı.



Trump yönetimi, İran ve desteklediği radikal grupları, terörle mücadele stratejisinin merkezine oturttu. Washington'ın Tahran üzerindeki baskısı daha da arttı.



ABD'nin yeni Terörle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi'ni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton açıkladı. Bolton, İran'a yönelik çok sert ifadeler kullandı ve Tahran'ı, "uluslararası terörün merkez bankası" olarak niteledi.



Bolton, "Amerika Birleşik Devletleri, İran'dan gelen terör tehdidiyle karşı karşıya. İran, teröre destek veren ülkelerin başında geliyor. 1979'dan beri dünyanın uluslararası terörizmin merkez bankası olmayı sürdürüyor" dedi.



Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın desteklediği Lübnan Hizbullahı'nın ve Filistin topraklarında faaliyet gösteren İslami Cihad'ın ABD'ye ve çıkarlarına tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.



ABD Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton izlenecek yolun da ipuçlarını verdi. Terörle mücadelede tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.



ABD yönetimi 4 Kasım'da İran'ın petrol ihracatına da yaptırım uygulamaya başlayacak. ABD'li Bolton, yaptırımın istisnasının olmayacağını söyledi.



Bolton, "Amacımız İran'ın petrol ve doğalgaz ihracatını sıfıra indirmek" dedi.



ABD'nin Ulusal Strateji Belgesi'nde DAEŞ terörü de yer aldı. Belge son olarak 2011 yılında Trump'ın selefi Barack Obama tarafından gözden geçirilip yayımlanmıştı.



Obama'nın stratejisinde, öncelik El Kaide terörüne verilmiş, İran tehdidi yan bir unsur olarak yer almıştı.



O dönemde belgede, insan haklarına saygı, iyi yönetim ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelere de vurgu yapılıyordu. Trump'ın strateji belgesinde bu ilkeler fazla yer bulmadı.