ABD'den İran'a yakın markaj, ikinci uçak gemisi Girit açıklarına geldi

ABD ile İran arasında gerginlik sürerken bir yandan da diplomasi kanalları açık tutulmaya çalışılıyor. Ancak ABD yine de İran'a olası bir saldırı için askeri hamlelerde bulunmaya devam ediyor. ABD'nin bir başka uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Yunanistan'ın Girit adasındaki Hanya kenti yakınlarındaki Souda Körfezi'ne geldi.

24 Haziran 2025'te ABD'nin Virginia eyaletindeki Norfolk limanından demir alan uçak gemisi önce Akdeniz'de görev yapacakken ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Venezuela açıklarına gönderilmişti. 3 Ocak 2026'daki operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkoyulmasının ardından Mart ayında görevinin tamamlanması beklenen gemi, yeni göreviyle Doğu Akdeniz'e gönderildi. Gemi Venezuela açıklarından Girit'e yaklaşık 2 haftada geldi.

ABD'li uzmanlar, geminin en erken Mayıs ayında ABD'ye dönebileceğini öne sürerken USS Gerald R. Ford'un da gelmesiyle ABD, İran üzerindeki askeri baskıyı daha da sıkılaştırıyor.

Görev sürelerinin ikinci kez uzamasıyla ABD'li denizciler arasında huzursuzluk çıktığı belirtilirken, kimi askerlerin kaçırdıkları cenazelerin, çocuklarının doğumunun ya da evdeki çocuklarını özlemelerinin bu huzursuzlukta rol oynadığı belirtiliyor. Ayrıca bakımının geciktiği belirtilen gemide tuvalet sorununun da baş gösterdiği ifade ediliyor.

ABD ORTADOĞU'YA YIĞINAK YAPIYOR

ABD'nin son haftalarda toplamda 60'dan fazla tanker uçak ve ağır nakliye uçağını Avrupa'ya yönlendirdi. Uzmanlara göre erken uyarı ve kontrol uçakları da dahil olmak üzere “kilit destek unsurlarının” bölgeye yerleştirilmesi, bunun “ciddi bir askeri hazırlık” olduğunu gösteriyor.

F-15, F-16 gibi uçakların yanı sıra gelişmiş F-22, F-35'lerin de bölgede yer aldığı ifade edilirken 2 uçak gemisinin de bölgeye gelmesi çatışma çıkacak mı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Kimi uzmanlar bu hareketliliğin 2003'teki Irak Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirtiyor. ABD'nin bölgede toplamda 40 bine yakın askeri personel barındırdığı ifade ediliyor.

GÖZLER ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE

ABD bölgeye askeri yığınak yaparken diplomasi kanallarının hala açık olması dikkat çekiyor. ABD ve İran arasındaki müzakereler 26 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek.

Umman'ın arabuluculuğundaki ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerde Umman Dışişleri Bakanı Hamed el-Busaidi, görüşmelere ilişkin, "Sonuca ulaşmak için olumlu bir ivme var" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ABD Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşebileceklerini söyledi. "Washington ile diplomatik çözüme hala ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.