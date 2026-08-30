ABD'den İran'a yeni saldırı. Hedef, Hürmüz'deki stratejik ada

ABD ile İran arasındaki çatışmada haftalardır süren görece askeri sessizlik bozuldu. ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'nda stratejik öneme sahip İran'ın Larak Adası'ndaki iki fırlatıcıyı vurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da Larak Adası yakınlarında bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, İran Devrim Muhafızları güçlerinin "deniz mayınları taşıyan roketleri Hürmüz Boğazı'na fırlatmaya hazırlanırken gözlemlendiğini." söyledi.

ABD SALDIRILARA ARA VERMİŞTİ

Saldırı , Washington'ın İran politikasında son günlerde askeri operasyonlardan ekonomik baskıya yöneldiğine ilişkin açıklamaların hemen ardından geldi. ABD ve İran' haftalardır birbirlerinin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiyordu. Buna karşın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıların sürdüğü bildiriliyordu.

Axios'a göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da müttefik ülkelere Washington'ın "şimdilik" İran'a karşı yeni büyük saldırılar başlatmayı planlamadığını, bunun yerine deniz ablukası ve yeni ekonomik yaptırımlarla baskının artırılacağını iletmişti.

Bununla birlikte ABD, İran'ın saldırması halinde askeri karşılık seçeneğini açık tutuyordu.

ABD Başkanı Donald Trump da birkaç gün önce Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki mayınların temizlendiğini açıklamış ve yeniden mayın döşeyen İran gemilerinin imha edileceği uyarısında bulunmuştu.

LARAK ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

Larak, İran kıyılarında, Hürmüz Boğazı'nın en dar ve stratejik kesimlerinden birinde bulunuyor. İran'ın adayı boğazdaki gemi trafiğini izlemek, sürat teknelerini konuşlandırmak ve gerektiğinde deniz mayınlarıyla geçişi tehdit etmek için kullandığı belirtiliyor. Axios daha önce Larak'ı İran'ın Hürmüz üzerindeki askeri kontrolünde kilit noktalardan biri olarak göstermişti.