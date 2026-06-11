ABD'den İran'a yeni saldırılar. Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentler vuruldu

ABD Başkanı Donald Trump 'ın “İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız” açıklamalarının ardından saldırılar gece saatlerinde başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom, saldırıların İran'daki askeri hedeflere yönelik olduğunu ve meşru müdafaa için başlatıldığını duyurdu.

İRAN'IN BİRÇOK BÖLGESİNDE PATLAMA SESLERİ

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri geldiği bildirildi. İran medyası, ülkenin batısında, Fars ve Aseluye eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Minab, Bender Abbas, Kiş ve Sirik adalarında da patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor.

İran'ın Mehr Haber Ajansının haberinde, "Deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi." ifadelerine yer verildi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ABD gemileri İran tarafından fırlatıla füzeler ve insansız hava araçlarıyla vuruldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı.

TRUMP ”SERT VURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Trump, akşam saatlerinde, "İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız. İran'ın altyapısına saldırabilirim ama size söyleyemem" demişti.

İran ile anlamlı ve işe yarayan bir anlaşma istediklerini söyleyen Trump, "İranlılar bizi oyalayıp duruyor. Anlaşma konusunda ne olacağını göreceğiz. İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti, tek yapmaları gereken belgeyi imzalamak" dedi.

HEGSETH: CENTCOM BU GECE MEŞGUL OLACAK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de bu gece İran sert vuracaklarını söyledi. Hegseth, “ABD Merkez Komutanlığı bu gece meşgul olacak. İran'daki kilit tesisleri hedef alacağız. Bu gece saldırılar güçlü ve net olacak. Saldırılar ABD'nin askeri çıkarlarına hizmet edecek ve diplomatik konumunu güçlendirecek" dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki Amerikan vatandaşlarından son bölgesel gelişmeler nedeniyle alarm durumunda olmasını istedi.

PEZEŞKİYAN: ALTYAPIYA DÖNÜK TEHDİTLER ÇARESİZLİĞİN İŞARETİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise altyapıya dönük tehditlerin güç gösterisi değil, çaresizliğin işareti olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, “İran her türlü baskı veya tehdide karşı dik duracaktır” dedi.

SAHADA SON DURUM NE?

Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından ABD ile İran arasında gerilim yeniden tırmandı. Washington, olaya misilleme olarak Hürmüz yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarına yaklaşık dört saat süren saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İran ise saldırılara karşılık olarak ABD'nin bölgedeki üslerini hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu ile Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü dahil 21 hedefin vurulduğunu öne sürdü. Ayrıca İran, Buşehr üzerinde bir ABD MQ-9 Reaper İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

İRAN GERİ ADIM ATMIYOR

Tahran cephesinden gelen açıklamalar ise geri adım sinyali vermedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomasiye açık olduklarını ancak gerekirse farklı yollarla da karşılık vereceklerini ifade etti.

ABD'nin doğrudan İran hedeflerine yönelik son saldırıları ve İran'ın bölgedeki Amerikan varlığına karşı hamleleriyle taraflar arasındaki askeri gerilim devam ediyor…