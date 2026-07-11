ABD'den İran'a yeni yaptırım. Hamaney'in finansörü hedefte

ABD Hazine Bakanlığı, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı 'nda petrol tankerlerine yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından, İran 'ın yeni Dini Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in kilit finansörünü ve 13 diğer birey ile kuruluşu hedef alan yeni yaptırımlar yayımladı.

Hazine Bakanlığı, yaptırımların merkezinde, daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu ve diğer kuruluşların faaliyetlerine finansal destek sağlamadaki rolü nedeniyle Britanya tarafından yaptırıma maruz kalan, Dubai merkezli İranlı bankacı ve iş insanı Ali Ansari'nin yer aldığını bildirdi.

Bakanlık, Ansari'nin kamu kaynaklı zenginliği; kendisini, hükümet elitlerini ve İslam Devrim Muhafızları Ordusunu zenginleştirmek amacıyla geniş bir denizaşırı gayrimenkul ve ticari varlık portföyüne aktardığını kaydetti.

Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ayrıca, hükümetin yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için katmanlı paravan şirketler kullanarak yaptırım uygulanan İran bankaları adına yıllık milyarlarca dolar taşıdığını belirttiği İran merkezli üç döviz bürosunu ve yabancı paravan şirketleri hedef aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşik Devletler, İran'ın yönetici elitini ayakta tutan finansal can damarlarını kesmek için kararlı adımlar atıyor. ABD, bu ağları hedef alarak rejimin dövize erişim ve uluslararası finansal faaliyet yürütme kabiliyetini doğrudan baltalamaktadır" dedi.

Hazine Bakanlığı yaptırımları, üç Katar ve Suudi Arabistan ticari tankerinin İran ateşine maruz kaldığı, bu durumun ABD'yi İran mevzilerini vurmaya sevk ettiği ve İran'ın da Körfez ülkelerindeki ABD askeri mevzilerine saldırılarla yanıt verdiği bir haftalık yenilenen çatışmanın ardından gelen nispeten sakin bir günde duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile üzerinde anlaşılan ateşkesin sona erdiğini belirtti ancak Washington'ın, İran'ın talebi üzerine görüşmeleri sürdürmeyi kabul ettiğini dile getirdi.

Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, bakanlığın Hamaney ve diğer üst düzey İranlı yetkilileri küresel finans sisteminden tecrit etmek için "elindeki her aracı kullanmaya devam edeceğini" vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Bessent'in mutabakat zaptının 9. maddesini ihlal ettiğini belirterek bunu "ABD'nin diğer ihlalleri ve hatalı adımlarının" devamı olarak nitelendirdi.

Arakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Gerçek durum tespiti: Ancak karşılıklı uyum söz konusu olabilir" ifadelerini kullanarak, İran'ın "şimdiye kadar sözünü tuttuğunu" ekledi.

İran, ABD'nin geçen ay üzerinde anlaşılan mutabakat zaptını ihlal etmesi durumunda "topyekun savunmaya" hazır olduğunu bildirdi.

İran'ın başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf da Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, savaşın hiçbir zaman Tahran'ın teslimiyetiyle son bulmayacağını vurguladı.

Obsidian Risk Advisors yönetim ortağı Brett Erickson, yeni yaptırımların Tahran'a net bir mesaj gönderdiğini ifade ederek, "Washington artık mevcut çerçeveyi kurtarmaya çalışmıyor. Bunu tamamen değiştirmeye hazırlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın 9. maddesi uyarınca Washington, "yeni yaptırımlar uygulamayacağını ve bölgeye ek kuvvet konuşlandırmayacağını" kabul etmişti.

Hazine Bakanlığı, Ansari'nin daha önce ABD tarafından yaptırım uygulanan ve İran hükümetinin talimatıyla 2025 yılının ekim ayı ortasında kapatılarak iflas eden Ayandeh Bank'ın sahibi ve yöneticisi olduğunu aktardı.

Ansari'nin, 2011 yılında kurulan ve Avrupa, Körfez ile diğer bölgelerdeki gayrimenkul ve ticari mülklere yatırım yapan Saint Kitts ve Nevis merkezli Smart Global Limited holding şirketi bünyesinde, birden fazla yetki alanında çok sayıda paravan şirket ve banka hesabı kullanarak milyonlarca dolar değerinde varlık biriktirdiği ifade edildi.

Hazine Bakanlığı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu mali çıkarlar her ne kadar Ansari'nin adına kayıtlı olsa da nihayetinde Mücteba Hamaney, ailesi ile rejimdeki diğer İranlı elitlerin ve Devrim Muhafızlarının mali çıkarına hizmet etmektedir. Bu kesimler, bariz yolsuzluklarına ve İran ekonomisi ile halkına verdiği büyük zarara rağmen Ansari'nin cezalandırılmasını engellemiştir."

OFAC ayrıca, söz konusu üç döviz bürosuyla ilişkili İran vatandaşlarının yanı sıra bu döviz büroları adına finansal işlemler yürüttüğünü belirttiği Hong Kong merkezli CDM Trading Limited ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC şirketlerine karşı da önlemler alındığını duyurdu.