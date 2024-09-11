ABD'den İran'a yeni yaptırımlar:  "Rusya'ya ölümcül silah transferi" iddiası

ABD yönetimi, Rusya'ya ölümcül silahlar transfer ederek Ukrayna'daki savaşa Moskova lehine destek sağladığı gerekçesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirdi.

ABD'den İran'a yeni yaptırımlar:  "Rusya'ya ölümcül silah transferi" iddiası

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Biden yönetimi 'a yeni yaptırımlar açıkladı.

Açıklamada, İran'ın, Ukrayna'daki "yasa dışı" savaşında 'ya ölümcül silahlar göndererek destek olduğuna işaret edildi ve buna göz yumulmayacağı kaydedildi.

Bakanlık, açıklamasında, Tahran'ın Moskova'ya balistik füzeler göndermeye devam ettiği ve bu silahların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığı iddia edildi.

Bu kapsamda söz konusu silah transferiyle ilgili İran ve Rusya'da bulunan toplam 10 kişi ile 6 kurum yaptırım listesine eklendi.

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