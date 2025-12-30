ABD'den İsrail'e 8 milyar 600 milyon dolarlık silah yardımı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Pentagon İsrail'e 8 milyar 600 milyon dolarlık silah yardımı yapılacağını açıkladı..

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bu sözleşme, İsrail Hava Kuvvetleri için 25 adet yeni F-15IA uçağının tasarımı, entegrasyonu, testi, üretimi ve teslimatını kapsamakta olup, ek 25 adet F-15IA uçağı için de opsiyon içermektedir" denildi.

Pentagon, sözleşmenin İsrail'e yapılan yabancı askeri satışları kapsadığını söyledi. ABD, uzun zamandır Ortadoğu'daki en yakın müttefikine en büyük silah tedarikçisi konumunda.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamındaki işler St. Louis' de gerçekleştirilecek ve 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.