ABD'den İsrail'e bir destek daha: Felluce komutanı İsrail'de

Pentagon, İsrail ordusuna danışmanlık yapmak üzere bölgeye ABD’li komutanların gönderildiğini açıkladı.
Pentagon bu komutanların operasyon yönetmeyeceğini duyurdu. Komutanların meskun mahal muharebeleri ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere orada olduklarını açıkladı.
Günlük basın toplantısında, Anadolu Ajansı’nın sorusunu yanıtlayan Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, İsrail’de bulunan Amerikalı komutanlar için, "Hiçbir şekilde aktif olarak operasyonlara katılmıyorlar. Orada danışmanlık için bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.
"İsrail’e yaptığınız silah yardımlarının ardından bir de danışman göndermeniz, muhtemel bir Gazze operasyonunda sivil kayıplar konusundaki sorumluluğunuzu arttırmıyor mu?" sorusuna Ryder, "Irak gibi yoğun yerleşimin olduğu meskun mahal operasyonları konusundaki deneyimimiz düşünüldüğünde, sivil kayıpları azaltmak adına elimizden gelen her şeyi yapmak için, çıkarttığımız dersleri paylaşmanın önemine de inanıyoruz." şeklinde yanıt verdi.
UZMAN EKİBİN BAŞINDA ABD'Lİ BİR KORGENERAL
İsrail’de görev yapan Amerikalı komutanların başında daha önce Irak savaşında Felluce’de görev yapmış Korgeneral James Glynn bulunuyor. Hepsinin ortak yanı DAEŞ ile mücadele geçmişlerinin olması. Glynn’ın bir önceki görevi, ABD Özel Kuvvetlerinin uluslararası terörle mücadele birimi olan Ortak Özel Harekat Komutanlığı komutan yardımcılığıydı.
Glynn, İsrail ordusuna danışmanlık veren, ismi resmen duyurulan tek muvazzaf subay. Ekibindeki diğer subayların kaçının emekli, kaçının muvazzaf olduğu konusunda Pentagon kesin bilgi vermekten kaçınıyor.
FELLUCE'NİN ÖNEMİ VE DAEŞ'İN YÜKSELİŞİ
Felluce, ABD'nin Irak işgali döneminde en büyük direnişle karşılaştığı yerdi. ABD ordusu kente iki kere operasyon düzenlemek zorunda kalmıştı. Düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlar ABD askerlerinin yerel direnişçilerle bir kent savaşına girmesine neden olmuştu.
Ayrıca Felluce'deki Iraklı milislerin ABD ordusuyla giriştiği çatışmalar Ebu Musab ez-Zerkavi adının dünya sahnesine çıkmasına neden olmuş. Zerkavi daha sonra İslam Devleti adını verdiği terörist bir organizasyon olan DAEŞ'i kurdu.