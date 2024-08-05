ABD'den İsrail'e destek: Yarım ton ağırlığında bomba göndereceği iddia edildi

ABD'nin 7 Ekim saldırılarından sonra bir süre İsrail'e silah göndermeyi kısıtladığı ancak son dönemde tekrar göndermeye başladığı bilinirken, ağır silahların gönderimi kamuoyunda tartışmlara neden oluyor. Son olarak "Israel Hayom" gazetesinin haberine göre ABD'nin hava saldırıları için İsrail'e yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndereceği iddia edildi.

ABD'den İsrail'e destek: Yarım ton ağırlığında bomba göndereceği iddia edildi

'nin 'e yarım ton ağırlığında bomba göndereceği iddia edildi.

ABD yönetiminin, İsrail'e hava saldırılarında kullanması için yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndermeyi onayladığı ileri sürüldü.

"Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, temmuz ayı sonlarında ABD'ye ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı 'dan kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile gerilimin tırmanması halinde daha ağır bombalar gönderilmesi talebinde bulundu.

Haberde Biden'ın savaş uçaklarında kullanılan yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombaların gönderimine karar verdiği iddia edilirken, Washington'un bir ton ağırlığındaki MK-84'ün transferini kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

BİN 700 ADET BOMBA 

Onaylandığı belirtilen yarım tonluk bombaların, gemiye yüklendikten sonra Biden yönetimi tarafından gönderimi durdurulan yaklaşık bin 700 adet 250 kilogram ağırlığındaki MK-82 bombalarıyla birlikte İsrail'e ulaştırılması bekleniyor.

MK-82 bombalarının, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırılarından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle doğrudan Biden'ın emriyle durdurulduğu kaydedilmişti.

ABD'nin 7 Ekim saldırılarından sonra bir süre İsrail'e göndermeyi kısıtladığı ancak son dönemde tekrar göndermeye başladığı bilinirken, ağır silahların gönderimi kamuoyunda tartışmlara neden oluyor.

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