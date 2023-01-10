ABD'den İsrail'e F-35 yasağı

İsrail basını, ABD'nin yabancı vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotların F-35 kullanımını yasakladığını yazdı.

ABD'den İsrail'e F-35 yasağı

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ABD yönetiminin, yabancı ülke vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotların F-35 uçaklarını kullanmasını yasakladığı belirtildi.

basınındaki haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkilileri, bilgi güvenliği ve teknolojik sızıntısı yaşanması korkusuyla yabancı vatandaşlığı bulunan İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35 jetlerini kullanmasını yasakladı.

ABD'nin bu hamlesinin, “ABD çıkarlarının korunması ve bilgi güvenliğine verilen önemin giderek daha fazla artırılmasından kaynaklandığı” kaydedildi.

İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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