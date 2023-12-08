ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Siviller korunmalı

BIDEN NETANYAHU'YU 16'NCI KEZ ARADI

Biden ayrıca, 7 Ekim'den beri 16'ncı kez telefonda görüştüğü Netanyahu'ya Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin korunmasının bir gereklilik, sivil halk ile Hamas üyelerinin ayırt edilmesinin ise önemli olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Biden, İsrail'in bölgeye daha fazla yakıt sağlanması yönündeki kararını ise memnuniyetle karşıladı.



Biden ayrıca Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik artan şiddetten endişe duyduğunu ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiğini kaydetti.

