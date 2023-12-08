ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Siviller korunmalı

17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de çatışmalara ara verilmesi için diplomasi trafiği sürüyor. ABD'den İsrail'e yönelik peş peşe uyarılar geldi. ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'den bu yana 16'ncı kez telefonda görüştüğü Netanyahu'ya sivillerin korunması gerektiğini bir kez daha yineledi. Benzer açıklama Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan da geldi. Blinken, "İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahadaki gerçeklik arasında fark var" dedi. Türkiye'nin de ateşkes için çabaları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında olduğu Gazze Temas Grubu, bugün Washington'da olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de ateşkes önerisini görüşmek üzere bir kez daha toplanacak.

ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Siviller korunmalı

'de 63'üncü gününe giren çatışmalara yeniden ara verilmesi için diplomatik girişimler sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ardından da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, İsrail'e olan kayıtsız desteğini vurguladı ve 'deki rehinelerin durumundan derin endişe duyduğunu ifade etti. Uluslararası Kızılhaç Örgütüne söz konusu rehinelerin Hamas'ın elinden kurtarılması için izin verilmesi gerektiğini kaydeden Biden, rehine takasının çökmesinden de Hamas'ı sorumlu tuttu.

ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Siviller korunmalı - 1

BIDEN NETANYAHU'YU 16'NCI KEZ ARADI

Biden ayrıca, 7 Ekim'den beri 16'ncı kez telefonda görüştüğü Netanyahu'ya Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin korunmasının bir gereklilik, sivil halk ile Hamas üyelerinin ayırt edilmesinin ise önemli olduğunu dile getirdi.

Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Biden, İsrail'in bölgeye daha fazla yakıt sağlanması yönündeki kararını ise memnuniyetle karşıladı.

Biden ayrıca Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik artan şiddetten endişe duyduğunu ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiğini kaydetti.

ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Siviller korunmalı - 2

BLINKEN'DAN İSRAİL'E MESAJ

Benzer açıklama ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan da geldi.

Blinken, "İsrail'in sivilleri koruma niyeti ile sahadaki gerçeklik arasında fark var" dedi. Sivilleri korumanın oldukça zor olduğunu kabul ettiklerini, ancak İsrail'in bunu yapmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Blinken, konuk olduğu CNN canlı yayınında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki sivil kayıplara ilişkin, "Hepimiz için yürek parçalayıcı" yorumunu yapmıştı.

ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Siviller korunmalı - 3

BAKAN FİDAN GAZZE TEMAS GRUBU'YLA ABD'YE GİDİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyesi ülkeler tarafından oluşturulan Gazze Temas Grubu da ABD'de temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Hakan Fidan'ın da yer aldığı heyet bugün ABD'nin başkenti Washington'a giderek burada bir dizi temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek grup, düşünce kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla da toplantılar yapacak.

Heyet, yarın başkent Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşecek.

Temaslarında heyet, Gazze'de bir an önce tam ve koşulsuz ateşkes sağlanmasının önemine işaret ederek İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için ABD'nin tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini isteyecek.

ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Siviller korunmalı - 4

GAZZE'YE İKİNCİ KAPI

Bu arada İsrail, Washington'un ısrarı üzerine Gazze'ye insani yardımlar için ikinci kapı açılmasını kabul etti.

İsrail askeri, yardım tırlarını denetlemek için Mısır sınırındaki Kerem Shalom kapısını da kullanmaya başlayacak. Böylece bir günde daha fazla tır denetlenebilecek. Ancak yardımlar Gazze içine yine Refah Kapısından girecek.

ABD'den İsrail'e Gazze uyarısı: Siviller korunmalı - 5

BMGK GAZZE GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri de ateşkes için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de önceki gün 15 üyeli Konseyi harekete geçmeye çağırmıştı.

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