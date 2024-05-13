ABD'den İsrail'e Refah uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ABD olarak İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı konusundaki ciddi endişelerini yineledi.



Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sullivan, İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Sullivan ile Hanegbi, hem Gazze'deki son durumu hem de Refah'a yönelik İsrail tehdidini ele aldı.



Sullivan, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarını unutmadıklarını ve Hamas'la mücadelesinde İsrail'e verdikleri desteğin sarsılmaz olduğunu bir kez daha dile getirdi.

ENDİŞELER VE MESAJLAR DİKKATE ALINDI



Görüşmede Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına karşı olduğu yönündeki yaklaşımının altını çizdi ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına ilettiklerini belirtti.



Açıklamaya göre, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi ise ABD'nin bu konudaki endişelerini ve mesajlarını dikkate aldıklarını söyledi.



Sullivan ayrıca, Gazze'deki Hamas mensuplarının sivillere zarar verilmeden hedef alınması hususunda "alternatif yöntemler" konusundaki görüşlerini de İsrail tarafına iletti.

