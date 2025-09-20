ABD'den İsrail'e silah satışı hazırlığı

İsrail Gazze'de kara operasyonunu sürdürürken; Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor.



Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD, 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracını İsrail'e satmayı planlıyor.



Ayrıca zırhlı personel taşıyıcıları ve enerji tedariki için 750 milyon dolarlık destek parçalarının da satış sürecinden geçtiği belirtiliyor.



Haberde söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yılı bulacağı ifade edildi.



Satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği aktarılıyor.



KONGRE'NİN ONAYI ŞART



Satış planı, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderlerinin onayının ardından Kongre'ye sunulacak.



Haberde, söz konusu silah satış planının İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği bilgisi de yer aldı.



Satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı vurgulanıyor.