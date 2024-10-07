ABD'den İsrail'e son bir yılda 17,9 milyar dolar askeri yardım

ABD, Gazze Şeridi'nde son bir yıldır sivilleri katleden İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam 17,9 milyar dolar askeri yardım yaptı.

ABD'den İsrail'e son bir yılda 17,9 milyar dolar askeri yardım
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'in Şeridi'nde sivilleri katletmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Günden güne saldırılarını yoğunlaştıran ve geri adım atmayan İsrail'in bu soykırımına sessiz kalmaya devam ederken, en büyük destek ise 'den geliyor.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi tarafından hazırlanan “Savaşın Maliyetleri Projesi” kapsamında açıklanan rapora göre, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Washington yönetimi İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulundu.

TOP MERMİLERİ, SIĞINAK DELİCİLER, HASSAS GÜDÜMLÜ BOMBALAR

ABD'nin bir yıl içinde İsrail'e teslim ettiği silahların çoğunun top mermileri, 2 bin kiloluk sığınak deliciler ve hasas güdümlü bombalar olduğu aktarıldı.

Rapora göre, yapılan yardımlar, İsrail'in Demir Kubbe ve David's Sling füze savunma sistemlerinin yenilenmesi için harcanan 4 milyar dolardan, tüfek ve jet yakıtı için harcanan nakit paraya kadar uzanıyor.

Raporda ayrıca, ABD'nin saldırıların başlamasından sonra bölgedeki askeri operasyonlarını artırmak için ek olarak 4,86 milyar dolar harcadığı da aktarıldı.

Araştırmacılar, ABD'nin geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne gönderdiğinin tüm ayrıntılarına ulaşmanın mümkün olmadığını, bu nedenle yıl için 17,9 milyar doların kısmi bir rakam olduğunu söylüyor.

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