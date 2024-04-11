ABD'den İsrail'e tam destek: "Gerginliği artırmak İran'ın çıkarına değil"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri karşısında İsrail'e tam destek verdiklerini söyledi. Miller, "Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil." açıklamasında bulundu.

ABD'den İsrail'e tam destek: "Gerginliği artırmak İran'ın çıkarına değil"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ortadoğu'da gerginliğin artma riskinden endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Miller, özellikle 'ın 'e yönelik tehditlerinin endişe verici olduğunu söyledi.

Miller, ABD'nin bu tehditler karşısında İsrail'e tam destek verdiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuya ilişkin diplomasi trafiği yürüttüğünü ve aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Çinli ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirten Miller, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerle de irtibatta olduğunu kaydetti.

Miller, Blinken'ın İran'a açık bir mesaj verilmesini istediğini belirterek, "Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil." dedi.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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