ABD'den İsrail'e uyarı: "Gazze'de sivil kayıplar kabul edilemeyecek kadar yüksek"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki üst düzey İsrailli yetkiliye İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında "kabul edilemeyecek kadar yüksek" sivil kayıplar yaşandığını söyledi.



İsrail ordusu son günlerde sivillerin barındığı bir mülteci kampı ve BM tarafından işletilen çok sayıda okul da dahil olmak üzere birçok ölümcül saldırı düzenledi.



Buna karşılık Hamas'ın ateşkes görüşmelerinden çekildiğini açıklaması, ateşkes ve rehine anlaşması umutlarının daha da azalmasına neden oldu.

SİVİL KAYIPLARLA İLGİLİ CİDDİ ENDİŞELER



Blinken, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'yi "Gazze'de son dönemde yaşanan sivil kayıplarla ilgili ciddi endişeleri ifade etmek üzere" kabul etti.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayıplar hala kabul edilemez derecede yüksek. Bu çatışmada çok fazla sivilin öldürüldüğünü görmeye devam ediyoruz" dedi.

EL-MEVASİ'DE 90 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü İsrail saldırılarının Han Yunus yakınlarındaki El-Mevasi kampında 90'dan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.



İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği El-Mevasi'de çocuklar enkazdan kanlar içinde ve kıpırdamadan çıkarılırken sirenlerin çaldığı ve kadınların çığlık attığı bildirildi.

HEDEF HAMAS'IN ASKERİ LİDERİYDİ



İsrail ordusu bombardımanda iki kişinin hedef alındığını söyledi: Hamas'ın askeri kanadının başı Muhammed Deif ve ordunun öldürüldüğünü söylediği yardımcısı Rafa Salama.



Bir Hamas yetkilisi pazar günü yaptığı açıklamada Deif'in "iyi olduğunu ve operasyonları doğrudan denetlediğini" söylese de şüpheler devam ediyor.



İki İsrailli yetkili ise Blinken'e, Deif'in akıbeti hakkında "henüz kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını" söyledi.

ABD BASKI ALTINDA



İkili görüşmelerde ayrıca İsrail ile Hamas arasında ateşkes, Gazze'ye insani yardım ve savaş sonrası planların da ele alındığı belirtildi.



Ziyaret, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmadan birkaç gün önce gerçekleşti.



ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü durum nedeniyle artan bir siyasi baskı altında.