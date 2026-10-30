ABD'den İsrail'e yeni yığınak. Savaş hazırlığı mı?

Washington yönetimi İran'a yönelik yeni saldırı seçeneklerini değerlendirirken İsrail devlet televizyonu KAN; ABD'nin , İsrail'deki seçimlerin ardından Orta Doğu 'ya ve İsrail'e askeri bir hava köprüsü operasyonu başlattığını iddia etti.

Haberde, son 24 saatte İsrail'in güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine ABD ordusuna ait en az 10 nakliye uçağının indiği öne sürüldü. Uçaklardan bazılarının Amerikan ordusunun Teksas'taki hava savunma merkezi "Fort Bliss" üssünden geldiği, sevkiyatın İsrail'deki stokların yenilenmesine ve Patriot gibi ek hava savunma bataryalarının transferine yönelik olabileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin hava köprüsü operasyonunun son saatlerde Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere inen nakliye uçaklarını da kapsadığı ileri sürüldü.

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump 'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü.

CENTCOM KOMUTANI TRUMP'I BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın , İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre isimleri paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, CENTCOM Komutanı Cooper'ın Trump'ı İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bizzat bilgilendirdiği ileri sürülen görüşmede, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in de yer aldığını belirtti.

WSJ'nin haberinde, Cooper'ın Trump'a bizzat brifing vermesinin "nadir görüldüğüne" işaret edilerek bunun, ABD'nin "önemli askeri saldırılara yaklaştığının habercisi olabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

İRAN: "DÜŞMAN" UÇAĞINI ENGELLEDİK

Ayrıca İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında bir savaş uçağının Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı unsurlar tarafından engellendiği açıklandı.

İran'ın Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Keşm Adası yakınlarında "düşmana" ait bir savaş uçağı tespit edildi. Uçağın Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından tespit edildiği ve uçağa engelleme yapıldığı belirtilirken, söz konusu uçağın daha sonra bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ifade edildi.