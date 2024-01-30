ABD'den İsrail'e UNRWA uyarısı: Kuruma gölge düşürülmemeli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 7 Ekim 2023 saldırılarına Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının da dahil olduğuna yönelik iddiaların "ciddi" olduğunu ancak "az sayıda kişinin" eylemlerinden ötürü bütün kurumun çalışmalarına gölge düşürülmemesi gerektiğini söyledi.



Kirby, gazetecilere verdiği demeçte, İsrail'in, UNRWA çalışanları konusundaki iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrailli yetkililerin, 13 UNRWA personelinin saldırılara karıştığına ilişkin iddialarına dair Kirby, "Bunlar yüzde olarak Gazze'de bulunan 13 bin kişi arasında küçük bir sayı olmasına rağmen ciddi iddialar." ifadesini kullandı.

Kirby, "Az sayıda kişinin olası kötü eylemleri nedeniyle" bütün kurumun çalışmalarına gölge düşürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Söz konusu çalışanlara yönelik iddiaların ciddiyetini göz ardı etmiyorum ve daha fazlasının olup olmadığına dair soruşturma bize daha fazla bilgi verecek." diye konuştu.



Ajansın soruşturmasını takip ettiklerini anlatan Kirby, UNRWA'ya katkılarını sürdürüp sürdürmemeyi değerlendireceklerini kaydetti.



Kirby, "(Ajansın) Bağışlara çok ama çok bağımlı olduğunun farkındayız ve ABD, uzun yıllardan bu yana önde gelen bağışçılardan olmuştur. Soruşturmanın sonuçlarına kadar UNRWA'ya olan katkılarımızı askıya aldık." diyerek, soruşturmanın güvenilir, şeffaf, kapsamlı ve zamanlı olması gerektiğinin altını çizdi.