ABD'den Kiev'e zırh delici seyreltilmiş uranyum

ABD, Ukrayna'ya zırh delici seyreltilmiş uranyum mühimmatı gönderecek. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık yeni güvenlik yardım paketini açıkladı.



Paketin bir parçası olarak Ukrayna'ya Abrams tankları için seyreltilmiş uranyum mühimmatı temin edileceği kaydedildi.



Pentagon, askeri yardımın tanksavar sistemleri ile ABD yapımı HIMARS roketatarları için ek cephaneliği de kapsayacağını duyurdu.



Karara Rusya'dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bu silahların Ukrayna'ya verilmesinin suç olduğunu söyledi.



Seyreltilmiş uranyum, mermilere, zırh kaplamasını kolayca delme imkanı sağladığı için mühimmat olarak kullanılıyor. Uranyum tozunun yutulması ya da solunması kanser ve doğum kusurları dahil olmak üzere sağlık riskleri taşıyor.



ABD'nin yeni yardım paketi, ABD Dışişleri bakanı Antony Blinken'ın Kiev ziyareti sırasında geldi.



BLINKEN: HAZIR BURADAYKEN SİZ DE BİRAZ YEMELİSİNİZ



Ziyaretin ilk gününde Ukrayna lideri ile biraraya gelen Blinken ardından Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile ABD'li fast food zincirinin restoranına gitti.



2 bakanın karşılıklı patates kızartması ve turta yedikleri anlar böyle görüntülendi. RUS İHA'SI ROMANYA'YA MI DÜŞTÜ



ABD'li bakanın ziyareti sürerken Rusya'nın saldırıları da devam etti. Donetsk bölgesindeki Kostiantinivka füzeyle hedef alındı



Füzenin isabettiği çarşı enkaza döndü ölenler ve yaralananlar oldu



İzmail Limanı'na düzenlenen drone saldırısında ise liman altyapısı ile bölgedeki yönetim binalarında hasar oluştuğu açıklandı.



Tuna nehrinin Tomanya tarafında gerçekleştiği belirtilen video ise sosyal medyada paylaşıldı



Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar "Rus insansız hava aracı olabilecek bir nesnenin parçalarının Romanya topraklarına düştüğünü" söyledi.



Parçaların neye ait olduğunu doğrulamak için analiz edileceğini açıkladı