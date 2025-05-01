ABD'den korkutan uyarı: "O ülkeye adımınızı atmayın"

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik uzun süredir yürürlükte olan seyahat uyarısını güncelledi.



Yeni ve korkutan uyarıda, Amerikalılara hiçbir koşulda Kuzey'e seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

"ABD HÜKÜMETİ GÜVENLİĞİNİZİ GARANTİ EDEMEZ"



Gözden geçirilen tavsiye kararında, tutuklanma, uzun süreli gözaltı ve haksız gözaltı tehdidi gibi ciddi risklerin devam ettiği belirtildi. Daha önce de benzer tehlikelere vurgu yapılmıştı.



Pyongyang'da ABD'nin diplomatik varlığı bulunmuyor. İsveç, büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'de ABD'nin koruyucu gücü olarak hizmet veriyor.



Uyarıda, "Kuzey Kore Hükümeti, ABD vatandaşlarına keyfi giriş ve çıkış yasakları, sınır dışı etmeler, tutuklamalar ve diğer eylemler uyguladı. ABD hükümeti sizin serbest bırakılmanızı garanti edemez." ifadelerine yer verildi." ifadelerine yer verildi.

"DİKKATLİ OLUN" İFADESİ "GİTMEYİN" OLDU



Daha önce Amerikalılara yönelik tavsiyesinde, "Haksız tutuklama tehlikesi nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı daha dikkatli olun" deniyordu.



29 Nisan itibarıyla uyarı, artık "Herhangi bir nedenle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne seyahat etmeyin" ifadesini içerek şekilde güncellendi.



Yeni duyuruda, ABD pasaportlarının, Dışişleri Bakanı tarafından Kuzey Kore seyahatleri için özel olarak onaylanmadığı sürece ülkeye giriş, ülke içinde veya ülke üzerinden seyahat etmek için kullanılamayacağı belirtiliyor.

