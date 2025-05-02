ABD'den korkutan uyarı: "Sistem değişmezse insanlar ölecek"

ABD'de Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülkenin yeni bir hava trafik kontrol sistemine yatırım yapmaması halinde "insanların hayatlarını kaybedeceğini" ileri sürdü.

"YAŞLANAN HAVA TRAFİK ALTYAPISI"



Duffy, televizyondan yayınlanan kabine toplantısında ülkesinin "yaşlanan hava trafik kontrol altyapısı" hakkında endişelerini dile getirdi.



Ulaştırma Bakanı, "Eğer yepyeni bir sistem inşa etmezsek başarısızlıklar olacak ve insanlar ölecek" dedi.



Hava kontrolörlerinin "disketler" ve "eski bilgisayarlar" kullandığını ve sistemlerin "bakır teller" üzerine inşa edildiğini söyleyen Duffy, uçuş gecikmelerini ve iptalleri eski sisteme bağladı.

TRUMP ESKİ YÖNETİMİ SUÇLADI



ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimi sırasında hava trafik kontrolörlerinin kulelerini gerektiği gibi yenilemediği için eski Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'i suçladı.



Trump, "Buttigieg korkunç bir iş yaptı. Milyarlarca ve milyarlarca doları boşa harcadılar." dedi.

YENİ SİSTEM ÖLÜMCÜL KAZALARI ÖNLEYEBİLİR



Federal Havacılık İdaresi, hava trafiği yönetimini modernize etmek ve güvenliği ve verimliliği artırmak için yıllardır çalışıyor.



Trump yönetimi yeni bir sistemin ölümcül kazaları önleyeceğini ileri sürüyor.