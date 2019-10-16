Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Başkent'e geldi.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, bugün Ankara'da olacak.



Robert O'Brien ve James Jeffrey ile Ankara'da ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen ve bir buçuk saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.



ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.



Gözler ABD Başkan Yardımcısı'nın Ankara temaslarına çevrişlmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mike Pence'i saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.



Kritik görüşmede, Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, Güvenli Bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.