Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pence ve beraberindeki heyeti kabulü saat 15.40 sıralarında başladı.

Beştepe'deki görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

İLK ZİYARET O'BREIN VE JEFFREY'DEN



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dün Başkent'e gelmişti. O'Brien ve Jeffrey, Ankara'da ilk görüşmeyi dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmişti.



Edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen ve 1,5 saat süren o görüşmede ABD heyeti YPG ile Türkiye arasında "arabuluculuk" teklifini yineledi.



ABD heyeti daha sonra, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la da bir araya geldi.



KALIN, RUSYA'NIN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ



Ankara'daki diplomasi trafiğinde bugün bir görüşme de Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü.

Kalın-Lavrentyev görüşmesinde, terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi.

ÇAVUŞOĞLU, O'BRIEN İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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