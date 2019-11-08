ABD'den kritik ziyaret (James Jeffrey Ankara'da)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik ABD Washington ziyareti öncesi Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir ismi ağırlıyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Başkent'te. Jeffrey ilk görüşmesini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdi.



Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu başkanlığındaki askeri heyetle de biraraya gelen Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edildi.



Görüşmelerin ana gündem maddesi, Barış Pınarı Harekat bölgesinden YPG'li teröristlerin çekilmesi için imzalanan mutabakattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekat bölgesinde ABD'nin YPG ile devriye attığını ve teröristlerin bölgeden tam olarak çekilmediğini ifade etmişti. Ankara'nın bu rahatsızlığı Jeffrey'e iletildi.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'ne, PKK/YPG'nin taciz ve saldırı atışları hatırlatıldı. Jeffrey'e TSK unsurlarının varılan mutabakata tam uyum gösterdiği, buna karşılık terör örgütünün çoğunlukla havan ve çok namlulu roketatarlarla yaptığı saldırıların ayrıntıları aktarıldı.



Teröristlerin yaptıkları saldırıların bölgeden çekilmediklerini net şekilde ortaya koyduğu mesajı verildi.



ABD'li Özel Temsilciye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mutabakatın gerekleri doğrultusunda teröristleri bölgeden temizleme konusundaki kararlılığı bir kez daha iletildi.