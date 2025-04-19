ABD'den kriz yaratacak Kırım planı: Ukrayna'ya kötü haber

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre ABD, Moskova ile Kiev arasında yapılacak daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesi üzerindeki kontrolünü tanımaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in bildirdiğine göre ABD Başkan Donald Trump'ın bir ateşkes anlaşmasını sağlamlaştırmaya istekli olduğunun en son işareti olan bu olası taviz, Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün, hızlı bir ilerleme kaydedilmediği takdirde arabuluculuğu sona erdireceği uyarısında buludukları sırada geldi.

Kırım 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmiş ve ardından işgal altında yapılan referandumun ardından uluslararası toplum yasadışı ilhakı meşrulaştırmaktan kaçınmak için yarımadayı Rusya olarak tanımakta direnmişti.

Bloomberg'e göre bunu yapmak, toprakların güç kullanılarak alınmasını yasaklayan uluslararası kanun ve anlaşmaların altını oyma riski taşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy defalarca Moskova'ya toprak vermeyeceğini söyledi. Ancak bu hamle, uzun süredir Kırım'daki Rus egemenliğinin uluslararası alanda tanınmasını isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir nimet olacak.

Putin şu ana kadar Trump'ın geniş kapsamlı bir barış anlaşması önerisini kabul etmeyi reddetti.

Söz konusu kişiler konuyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını söyledi.