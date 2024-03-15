ABD'den krizdeki Haiti'ye 25 milyon dolarlık ek yardım

Haiti uzun süredir devam eden bir siyasi ve insani krizle karşı karşıyayken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yardım Direktörü Samantha Power, Haiti'ye 25 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını duyurdu.



YARDIM NEDEN ÖNEMLİ?



Ek yardım duyurusu, Haiti'de çete şiddetinin arttığı, insani krizin körüklendiği, gıda tedarikinin kesildiği ve yüz binlerce kişinin evlerinden edildiği bir dönemde geldi.



Power, yaptığı açıklamada, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın ek yardımının acil gıda yardımı, temel yardım malzemeleri, yer değiştirme desteği ve acil sağlık hizmetlerine yönelik olacağını söyledi.

"SAVUNMASIZ KİŞİLERİN KORUNMASI"



Psiko-sosyal destek, güvenli içme suyu ve kadınlar ile kız çocukları da dahil olmak üzere savunmasız kişilerin korunması da yardımın bir parçası olacak.

Power ayrıca diğer bağışçılara da ülkeye insani yardım ölçeklerini büyütme çağrısında bulundu.

HÜKÜMET 33 MİLYON DOLARLIK YARDIM YAPACAK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken pazartesi günü Jamaika'daki zirvede Haiti'de siyasi geçiş sürerken 33 milyon dolarlık yardım yapılması sözü vermişti.