İlişkili Haberler Trump Kuzey Kore'nin mektubunu bekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydettiklerini belirtti, ancak ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgi vermedi.



Pompeo, Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaklaşık 90 dakika süren görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ''Bu görüşmelerin ardından doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum'' dedi.



Kuzey Koreli muhatabının, Kim Jong-un'un mektubunu Trump'a iletmek üzere Washington'a gitmeyi planladığını belirten Pompeo, zirvenin başarılı olmasının ABD ve Kuzey Kore'ye barış, refah ve güvenlik getireceğini ifade etti.



Bu fırsatın kaçırılmasının büyük bir trajedi olacağını söyleyen Pompeo, ''Görüşmelerimde ABD'nin amacının Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahtan arındırılması olduğunu çok net bir şekilde ilettim.'' diye konuştu.



"HAYATTA BİR KEZ ELE GEÇECEK BİR FIRSAT"



Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanmayı kabul etmesi durumunda Kuzey Kore'yi aydınlık bir yolun beklediğini kaydeden Pompeo, hayatta bir kez ele geçecek bu fırsatın yakalanması ve görüşmelerin başarılı olmasının "tarihi" olacağını ifade etti.



İki ülke arasındaki sürecin bir anda sonuçlanmasının beklenmemesi gerektiğini dile getiren Pompeo, "Bu, günler ve hatta haftalar sürecek bir süreç olacak, zor anlar ve zamanlar olacak.'' dedi.



12 Haziran'da Singapur'da zirvenin yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soruya ise Pompeo, ''Bilmiyorum, son 72 saatte (görüşmenin) koşulları belirlemeye yönelik iyi bir ilerleme kaydettik" yanıtını verdi.



Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşme ihtimaline ilişkin, "Umuyorum ki (Kim Jong-un ile) ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz" açıklamasını yapmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, ikilinin cuma günü Washington'a gelmelerini beklediğini belirterek "Kuzey Kore ile gayet iyi gidiyoruz. Sanıyorum cuma günü Washington'a gelecekler ve Kim Jong-un'dan bana gelen bir mektubu iletecekler. Şu anda o mektubu görmeyi bekliyorum" şeklinde konuşmuştu.