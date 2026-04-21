ABD'den Kuzey Kore kararı. Uydu istihbaratı paylaşılmayacak

ABD ’nin, Güney Kore ile Kuzey Kore ’ye ilişkin uydu istihbaratı paylaşımını kısmen sınırlandırdığı bildirildi. Kararın, Seul yönetiminden gelen açıklamalar sonrası alındığı ve ay başından bu yana uygulandığı aktarıldı.

Güney Koreli askeri bir yetkili, söz konusu kısıtlamaların “askeri hazırlığı önemli ölçüde etkilemediğini” ifade etti. Yetkili ayrıca, iki ülke arasında Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerine ilişkin istihbarat toplama ve paylaşımının genel olarak sürdüğünü belirtti.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN AÇIKLAMA

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, geçen ay parlamentoda yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin kuzeybatıdaki Kusong bölgesinde uranyum zenginleştirme tesisi işlettiğinden şüphelenildiğini söylemişti.

ABD yönetimi, bu açıklamanın izinsiz şekilde hassas istihbarat bilgilerini ifşa ettiğini savunarak Seul’e tepki gösterdi.

SEUL'DEN “KAMUYA AÇIK BİLGİ” SAVUNMASI

Bakan Chung, açıklamalarının “gizli bilgi sızdırma” olarak yorumlanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Söz konusu bilgilerin kamuya açık kaynaklara dayandığını ve daha önce de dile getirildiğini savundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da Chung’a destek vererek Kusong’daki tesisin varlığının akademik çalışmalar ve medya raporlarında zaten yer aldığını belirtti. Lee, ABD kaynaklı gizli bilgilerin sızdırıldığı yönündeki iddiaların “yanlış” olduğunu ifade etti.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER KAPASİTESİ GÜNDEMDE

Kuzey Kore’nin Yongbyon ve Kangson bölgelerinde uranyum zenginleştirme tesisleri işlettiği biliniyor.

Geçtiğimiz hafta Seul’ü ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı, Pyongyang’ın nükleer silah üretme kapasitesinde “çok ciddi bir artış” olduğunu belirtmişti.

ABD-GÜNEY KORE İTTİFAKI VE İSTİHBARAT AĞI

ABD, Kuzey Kore’den gelebilecek tehditlere karşı Güney Kore’de yaklaşık 28 bin 500 asker bulunduruyor. Washington’un uydu görüntüleri, elektronik dinleme ve diğer yöntemlerle topladığı istihbaratı Seul ile paylaştığı biliniyor.