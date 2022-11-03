ABD'den Kuzey Kore Rusya'ya gizlice silah veriyor iddiası

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Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby günü düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya gizlice "önemli sayıda" top mermisi sağladığını söyledi .



Kirby, Kuzey Kore'nin bu mermileri Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine gönderiyormuş gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

John Kirby, Kuzey Kore'nin ne kadar mühimmat gönderdiğine dair bir tahminde bulunmadı, ancak Batı'nın Ukrayna'ya yardım etme çabaları nedeniyle sevkiyatların “savaşın gidişatını değiştirmeyeceğini” vurguladı.

Sözcü Kirby, ABD yönetiminin gizlice gönderilen bu silah sevkiyatlarının Rusya tarafından teslim alınıp alınmadığını kontrol edeceklerini aktardı.

ABD istihbaratı yaklaşık iki ay önce ABD istihbaratının Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve top mermisi satın aldığını belirmişti.

Batılı uzmanlara göre Rusya'nın tedarik için Kuzey Kore ve İran gibi diğer güçlere güvenmesi, Ukrayna'daki savaşını sürdürmekte karşılaştığı sıkıntıların göstergesi.