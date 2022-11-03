ABD'den Kuzey Kore Rusya'ya gizlice silah veriyor iddiası

ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya gizlice top mermisi verdiğini öne sürdü. İddialara göre bu silahlar Ukrayna'da kullanılıyor.

ABD'den Kuzey Kore Rusya'ya gizlice silah veriyor iddiası

İlişkili Haberler

Kuzey Kore'den üç füze denemesi

'den üç füze denemesi

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby günü düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaşını desteklemek için 'ya gizlice "önemli sayıda" top mermisi sağladığını söyledi .

Kirby, Kuzey Kore'nin bu mermileri Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine gönderiyormuş gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü. 

John Kirby, Kuzey Kore'nin ne kadar mühimmat gönderdiğine dair bir tahminde bulunmadı, ancak Batı'nın Ukrayna'ya yardım etme çabaları nedeniyle sevkiyatların “savaşın gidişatını değiştirmeyeceğini” vurguladı.

Sözcü Kirby, yönetiminin gizlice gönderilen bu sevkiyatlarının Rusya tarafından teslim alınıp alınmadığını kontrol edeceklerini aktardı. 

ABD istihbaratı yaklaşık iki ay önce  ABD istihbaratının Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve top mermisi satın aldığını belirmişti. 

Batılı uzmanlara göre Rusya'nın tedarik için Kuzey Kore ve İran gibi diğer güçlere güvenmesi, Ukrayna'daki savaşını sürdürmekte karşılaştığı sıkıntıların göstergesi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...