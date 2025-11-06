ABD'den Kuzey Kore'ye beş kez tek taraflı yaptırım: Misilleme hazırlığı başladı

Kuzey Kore, ABD'nin yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan kişilere ve kurumlara yaptırım kararına ilişkin adım atacağını açıkladı.

Kararı "düşmanca" şeklinde nitelendiren Kuzey Kore, misilleme adımları atacağını bildirdi.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Un-chol, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başladığından bu yana 5 kez tek taraflı yaptırım uyguladığını hatırlatarak bunun Pyongyang'ın Washington'a karşı politikasının değişeceğine yönelik spekülasyonlara son verdiğini belirtti.

ABD yönetiminin bu adımla "düşmanca" tavır sergilediğini savunan Kim, Kuzey Kore'nin buna karşı misilleme adımları atacağını ifade etti.

Washington yönetimi, 4 Kasım'da, siber suçlar gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan 8 kişi ve 2 kuruma yaptırım uygulamıştı.

KİM VE TRUMP ÜÇ KEZ BİR ARAYA GELDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti. Kim, daha sonra Washington yönetimiyle diyaloğa girmeyi reddetmişti.

Kim, eylülde, ABD'ye uzun süredir askıya alınan diplomasinin yeniden başlatılması için ön koşul olarak nükleer silahları bırakma talebinden vazgeçme çağrısında bulunmuştu.