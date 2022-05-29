ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım

Amerikan Maliye Bakanlığı, Kuzey Kore kurumlarına tedarik ve gelir yaratmada yardım ettikleri gerekçesiyle, bir Kuzey Kore şirketi ve İki Rus bankasını yaptırım listesine aldı.

Washington ayrıca, Kuzey Kore Doğal Bilimler İkinci Akademisi’ne bağlı bir alt kuruluşun, Belarus’taki temsilcisi Jong Yong Nam’a yaptırım getirdi. Jong da, balistik füzelerin geliştirilmesiyle bağlantılı Kuzey Kore kurumlarına destek vermekle suçlanıyor.

Yaptırım kararı, ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasına yönelik Birleşmiş Milletler'e sunduğu tasarının, Rusya ve Çin'in veto etmesinin ardından geldi.